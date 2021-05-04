Türkiye'nin Avrupa otomobil üretimindeki payı yüzde 8'e çıktı

Avrupa'da otomobil üretiminde son 5 yılda yaşanan değişim açıklandı. Türkiye payını yüzde 8'e yükseltirken, Almanya'nın ve Fransa'nın payı azaldı.

AlixPartners, 2015-2020 döneminde Avrupa ülkelerinin otomotiv üretimindeki değişimleri ele aldığı bir rapor hazırladı. Almanya'nın Avrupa otomotiv üretimindeki payı 6 birim düştü ve yüzde 22 seviyesine geriledi. Listenin ikinci sırasında yer alan İspanya'da ise artış gözükürken ülkenin payı yüzde 14'e çıktı. Fransa'nın payı ise yüzde 8'e geriledi.

Raporda konu edilen dönemde Türkiye'nin otomobil üretimindeki payı ise yükselerek yüzde 8'i buldu ve Fransa'yı yakalamış oldu. Aynı dönemde payını yüzde 8'e çıkaran bir diğer ülke ise Rusya olarak dikkat çekti. Slovakya payını yüzde 6'ya, Romanya ise yüzde 3'e yükseltmeyi başardı.

Üreticiler özellikle imalat ücretlerinin daha düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu Avrupa ülkelerini yeni yatırım merkezleri olarak tercih ediyor. Bu da üretim paylarındaki farkın temel nedenini oluşturuyor. AlixPartners uzmanlarına göre bu trend önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Almanya olumsuz etkilendi

Otomotiv sektöründen gelen temsilcilere göre, son dönemde büyük bir dönüşüm sürecindeki Alman otomotiv firmaları, egzoz karbon emisyon testlerinde hile yapılması skandallarından, emisyon kısıtlamalarından ve ABD-Çin ticari anlaşmazlıklarından olumsuz şekilde etkileniyor.

Dizel araçların karbon emisyon testlerinde yapılan hileler, Alman firmalarına olan güveni sarstı. Ayrıca son yıllarda otomotivdeki önemli hamlelerin ABD ya da Asya menşeli olması da sektörü zora sokan bir durum olarak nitelendiriliyor. Almanya'da katma değerin yüzde 5'i, istihdamın yüzde 3'ü otomotiv sektöründen geliyor.