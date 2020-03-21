Türkiye’nin 5 yıllık CDS primi 2018’deki küresel krizden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

Ülkenin risk priminin artmasıyla piyasa faizi ve politika faizi arasındaki makas giderek açılıyor. Yabancı yatırımcıların yılbaşından 13 Mart'a kadar olan dönemde hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi satışları 4.8 milyar dolara ulaştı. Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, 2019 genelinde 2.9 milyar dolar çıkış görülmüştü. Yabancıların tahvillerde toplam ağırlığı yüzde 7.7'ye kadar indi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 13 Mart haftası için açıkladığı verilere göre, yabancı yatırımcıların hisse senedi portföyünden 201 milyon dolar, tahvillerden ise 632 milyon dolar çıkış oldu.

Özel sektör tahvil ve bonolarından ise 7.8 milyon dolar çıkış oldu. Bir haftalık çıkış 841.5 milyon doları buldu ve yılın en hızlı haftalık yabancı çıkışı oldu. Global risk iştahındaki zayıflama ile yabancı yatırımcıların fon çıkışları hızlanırken, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonunda şimdilik önemli bir değişiklik görünmüyor.