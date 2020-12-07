Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Kadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:
A Grubu
Portekiz
Sırbistan
İrlanda Cumhuriyeti
Lüksemburg
Azerbaycan
B Grubu
İspanya
İsveç
Yunanistan
Gürcistan
Kosova
C Grubu
İtalya
İsviçre
Kuzey İrlanda
Bulgaristan
Litvanya
D Grubu
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
Bosna Hersek
Kazakistan
E Grubu
Belçika
Galler
Çek Cumhuriyeti
Belarus
Estonya
F Grubu
Danimarka
Avusturya
İskoçya
İsrail
Faroe Adaları
Moldova
G Grubu
Hollanda
TÜRKİYE
Norveç
Karadağ
Letonya
Cebelitarık
H Grubu
Hırvatistan
Slovakya
Rusya
Slovenya
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Malta
I Grubu
İngiltere
Polonya
Macaristan
Arnavutluk
Andorra
San Marino
J Grubu
Almanya
Romanya
İzlanda
Kuzey Makedonya
Ermenistan
Lichtenstein
Dünya Kupası'na yolculuk nasıl olacak?
Rövanş sistemiyle ikişer maçın oynanacağı eleme gruplarında lider olan 10 ülke doğrudan Dünya Kupasına katılacak.
Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off oynayacak.
Play-off maçlarının ardından 3 Avrupa takımı daha Dünya Kupası'na gitme hakkı elde edecek.