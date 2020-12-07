Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Kadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu

Portekiz

Sırbistan

İrlanda Cumhuriyeti

Lüksemburg

Azerbaycan

B Grubu

İspanya

İsveç

Yunanistan

Gürcistan

Kosova

C Grubu

İtalya

İsviçre

Kuzey İrlanda

Bulgaristan

Litvanya

D Grubu

Fransa

Ukrayna

Finlandiya

Bosna Hersek

Kazakistan

E Grubu

Belçika

Galler

Çek Cumhuriyeti

Belarus

Estonya

F Grubu

Danimarka

Avusturya

İskoçya

İsrail

Faroe Adaları

Moldova

G Grubu

Hollanda

TÜRKİYE

Norveç

Karadağ

Letonya

Cebelitarık

H Grubu

Hırvatistan

Slovakya

Rusya

Slovenya

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Malta

I Grubu

İngiltere

Polonya

Macaristan

Arnavutluk

Andorra

San Marino

J Grubu

Almanya

Romanya

İzlanda

Kuzey Makedonya

Ermenistan

Lichtenstein

Dünya Kupası'na yolculuk nasıl olacak?

Rövanş sistemiyle ikişer maçın oynanacağı eleme gruplarında lider olan 10 ülke doğrudan Dünya Kupasına katılacak.

Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off oynayacak.

Play-off maçlarının ardından 3 Avrupa takımı daha Dünya Kupası'na gitme hakkı elde edecek.