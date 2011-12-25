-Türkiye Nijerya'daki saldırıları kınadı ANKARA (A.A) - 25.12.2011 - Türkiye, Nijerya'daki kiliselere yönelik saldırıları sert bir şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijerya'da bugün iki kiliseye yapılan menfur terör saldırılarından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, saldırıların şiddetle kınandığı kaydedildi. Saldırıların Hristiyan alemi için kutsal bir dönemde ibadethanelere yönelik gerçekleştirilmesi ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinin Türkiye için ayrıca derin bir üzüntü kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, ''Terörün acımasız ve çirkin yüzünü yakından bilen Türkiye, kaynağı, kökeni ve hedefi ne olursa olsun her türlü terör eylemine şiddetle karşı durmaktadır'' ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 'Bu menfur saldırılardan ötürü kardeş Nijerya hükümetinin ve halkının acısını derinden paylaşıyor, acılı ailelere taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz'' denildi.