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TÜRKİYE NETANYAHU'YU DAVET ETMEDİ ANKARA (A.A)

30 Ağustos 2010 01:12

-TÜRKİYE NETANYAHU'YU DAVET ETMEDİ ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Türkiye tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yapılmış bir davet olmadığı öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan ve bazı internet sitelerinde de verilen, ''Türkiye'nin Başbakan Netanyahu'yu beklediği'' yönündeki haberin aksine, Türkiye tarafından Netanyahu'ya bir davet yapılmadı. Haberin başlığı ile içeriğinin farklı olduğuna dikkati çeken diplomatik kaynaklar, haberin içinde de belirtildiği gibi Türkiye-İsrail ilişkilerinde iyileşme sağlanması için İsrail tarafının yapması gerekenler konusunda Türkiye'nin beklentilerinde bir değişiklik bulunmadığını vurguladılar. Diplomatik kaynaklar, İsrail bu adımları attıktan sonra üst düzey ziyaretler konusunun değerlendirileceğini, şu anda Başbakan Netanyahu'ya yapılmış bir davet olmadığını belirttiler.

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