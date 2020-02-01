Türkiye nefesini tuttu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını bekliyor

Süper Lig'de 20. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, evsahibi Trabzonspor'da ise Nwakaeme, Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz karşılaşmada forma giyemeyecek.

1 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Ndiaye, Yusuf Sarı, Sturridge ve Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muric.

Trabzonspor ilk peşinde

Geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması Elazığ bölgesindeki deprem nedeniyle ertelenen Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez 4 maçtan üst üste galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İttifak Holding Kayserispor’u 1-0, ligin 17. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u 6-2 yenen bordo-mavililer, ikinci yarının ilk haftasında evinde Kasımpaşa’yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla geçmişti. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’yi mağlup ederek hem bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazanmak hem de 1 maç eksiğine rağmen zirve yarışında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Biletler tükendi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma kapalı gişe oynanacak. 33 bin kombine kartlı taraftarın olduğu bordo-mavililerde satışa sunulan 3 bin 200 bilet de 3,5 dakika içerisinde tükendi.

Fenerbahçe’de lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette ise görev verilmesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.



Öte yandan Fenerbahçe’de üç futbolcu gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muric ve Luiz Gustavo, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.