-TÜRKİYE NEFESİNİ TUTTU ÇEKİLİŞİ BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 35 milyon liralık büyük ikramiye ile diğer ikramiyeler yarın sahiplerini buluyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi yarın saat 13.00'te İdarenin Kızılay'daki Genel Müdürlük Binası ile TRT'nin Arı Stüdyosunda başlayacak. Gündüz bölümünde 64 lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belli olacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 20.29'da Arı Stüdyosunda gerçekleştirilecek. Saat 20.29'da 1 milyon liralık ikramiye çekiliş yapılacak. Saat 21.17 ve 22.07'de 1'er milyon liralık ikramiyelerin çekilişleri devam edecek. İlk çekilişte 1, sonraki çekilişlerde de 2'şer adet 1'er milyon lira dağıtılacak ve böylece 5 adet 1'er milyon liralık ikramiyeler sahiplerini bulacak. Şans küreleri, saat 22,47'de 2 milyon, saat 23.32'de de 3 milyon liralık ikramiyeler için dönecek. 2010'un sonunda, 2011'in de başında 35 milyon liralık büyük ikramiye çekilişine geçilecek. Özel çekilişte, 35 milyon liralık büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişi, saat 00.30'da amorti kazanan 2 numaranın belirlenmesiyle sona erecek. Özel çekilişle büyük ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3 kişi, en fazla da 13 kişi, 2011'e milyoner olarak girebilecek. -EN ŞANSLI İL İSTANBUL- Öte yandan son 20 yılda yılbaşı özel çekilişlerinin en şanslı ili, en fazla biletin de satıldığı İstanbul oldu. Piyango İdaresi, son 20 yıldaki yılbaşı çekilişlerinde, 73 kişiye ikramiye kazandırdı. Bunların 29'u İstanbul'a çıkarken, bunu 11 ikramiye ile Ankara, 4'er ikramiye ile Adana ve Mersin, 3 ikramiye ile de İzmir izledi. Antalya, Eskişehir ve Tarsus'un 2'şer ikramiye kazandığı yılbaşı özel çekilişlerinin diğer şanslı merkezleri de 1'er ikramiye ile şöyle sıralandı: Burdur, Hayrabolu, Kadirli, Bursa, Trabzon, Manisa, Turhal, Batman, Aydın, Van, Sakarya, Çorlu, Denizli, Gaziantep, Isparta ve Lefkoşe. -EN FAZLA ÇEYREK BİLETE ÇIKIYOR- Son 20 yıllık dönemdeki yılbaşı çekilişlerinde büyük ikramiye, en fazla çeyrek bilete isabet etti. Bu dönemde büyük ikramiyeler 17 kez çeyrek bilete, 2 kez yarım bilete, 1 kez de tam bilete çıktı. Bunda, vatandaşların daha çok çeyrek bilet alması, Milli Piyango İdaresinin de bu nedenle yılbaşı biletlerinin büyük bölümünü çeyrek bilet olarak basması etkili oldu. Özel çekilişlerde şans kürelerinin en sevdiği numara da 3 olarak saptandı. Son 20 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 13 kez 3'le biten ya da 3'le başlayan numaralara isabet etti. Büyük ikramiyenin diğer şanslı numaraları da 2 ve 5 olarak belirlendi.