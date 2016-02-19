'Türkiye, NATO'yu Rusya ile savaşa çekmesin'



Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Der Spiegel dergisinin bu haftaki sayısında yer alan demecinde, Ankara ile Moskova arasında bir Rus savaş uçağının savaş uçağının düşürülmesiyle patlak veren gerginliğe de değindi.

Asselborn, NATO anlaşmasının, örgüte üye bir ülkenin silahlı bir saldırıya uğraması halinde diğer üye ülkelerin yardım etmesini öngördüğünü vurguladı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı, yardım garantisinin "yalnızca ülkenin açık bir biçimde saldırıya uğraması" halinde geçerli olduğuna dikkat çekti.

24 Kasım dönüm noktası oldu

Su-24 bombardıman uçağı 24 Kasım'da Türkiye-Suriye sınırında Türk jetlerince vurulmuştu. Pilotlardan biri olayda hayatını kaybetmiş, diğeri sağ kurtulmuştu.

Ankara, Rus uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Moskova bu iddiayı reddediyor.