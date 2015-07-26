Türkiye, NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, terör saldırılarının hedefinde olan Türkiye'nin NATO'yu IŞİD'e yönelik sınır ötesi operasyonların ardından olağanüstü toplantıya çağırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20 Temmuz'da Suruç'ta meydana gelen ve 32 masum vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısı başta olmak üzere, Diyarbakır'da, Şanlıurfa'da ve Kilis'te güvenlik ve emniyet güçlerine yöneltilen saldırıların akabinde artan güvenlik tehditleri karşısında tüm gerekli tedbirler alındığı ve bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından operasyonların icra edildiği" belirtildi.



Açıklamada, "Bu çerçevede, BM Güvenlik Konseyi'ne gerekli bildirimde bulunulmuş olup, üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde de gerekli bilgilendirme ve girişimlerimiz sürdürülmektedir. Ulusal güvenliğimize yönelik bu son saldırılar ve tehditler üzerine terörizme karşı almakta olduğumuz tedbirler ve icra ettiğimiz operasyonlar hakkında Müttefiklerimizi bilgilendirmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO Konseyi önümüzdeki hafta içinde tarafımızdan toplantıya çağrılmıştır" denildi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek toplantının 28 Temmuz Salı günü gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

4. Madde ne diyor?

Kuzey Atlantik anlaşmasının 4. maddesi şöyle:

"Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm Taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır."