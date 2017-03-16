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Türkiye, NATO'nun işbirliği programlarına veto koydu

NATO yetkilileri, veto kararının referandumdan sonra kaldırılmasını beklediklerini kaydettiler

16 Mart 2017 14:34

Türkiye ile Avrupa arasında yaşanan gerilimin ilk etkisi NATO'ya oldu. Türkiye, Avrupa ülkeleri tarafından NATO çerçevesinde yürütülen "NATO dışı ülkelerle işbirliği programlarına" veto koydu.

NATO tarafından, üye olmayan ülkelerle yürütülen işbirliği programları, bu ülkelerin İttifak’a yakınlaştırılmasını, siyasi diyalog kanallarının açılmasını öngörüyor. NATO’nun üçüncü ülkelere yönelik işbirliği programları, askeri eğitim verilmesini ve bazı sivil projeleri de içeriyor.

"NATO'nun Kosova operasyonu zarar görebilir"

DHA'nın haberine göre NATO yetkilileri, Türkiye’nin 2017 NATO işbirliği programlarına veto koymasının henüz tam olarak etkisini göstermediğini, ancak orta vadede, başta NATO’nun Kosova’da yürüttüğü programlar olmak üzere, ciddi sonuçları olabileceğini ifade ediyorlar.

“Referandum sonrası açılmasını bekliyoruz"

Türkiye’nin NATO’ya koyduğu vetonun “siyasi bir karar” olduğunu kaydeden NATO kaynakları, bunun 16 Nisan’daki referandumdan sonra kaldırılmasını beklediklerini de kaydettiler.

NATO’nun 3. ülkelere yönelik işbirliği programından 22 NATO üyesi olmayan ülke yararlanıyor.

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