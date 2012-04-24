Türkiye, NATO zirvesine İsrail’in katılmasını veto etti

Türkiye ikili ilişkilerde kriz yaşadığı İsrail’e yönelik NATO vetosuna devam ediyor. Geçen yıl İsrail’in NATO nezdinde bir temsilcilik açmasını engelleyen Türkiye, şimdi de 20-21 Mayıs’ta Chicago’da yapılacak NATO zirvesine İsrail’in katılmasını veto etti.

Vatan gazetesinin haberine göre, karar 19 Nisan’daki dışişleri bakanları toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin İsrail’e karşı sadece NATO değil birçok uluslararası kurumda blokaj uyguladığını hatırlatarak, “İsrail, Mavi Marmara olayı nedeniyle Türkiye’den özür dileyip, tazminat ödemeyi kabul edene kadar bu tür uygulamalar devam edecektir” dedi. Ancak Türkiye’nin bu tavrı, NATO dışişleri bakanları toplantısında başta NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen olmak üzere katılımcıların tepkilerine yol açtı.

Bakanlar uyardı

Türkiye’nin başta Akdeniz Diyalogu olmak üzere İsrail’in ortaklık ilişkisi içinde katılım gösterdiği faaliyetlerde yer almamasının ‘ittifak içindeki yerleşik ortaklık değerlerine’ uygun olmadığını ifade eden bazı bakanlar, Türkiye’den İsrail’le yaşamakta olduğu ‘ikili meselesini’ NATO’ya taşımaması gerektiği uyarısında bulundu. Bazı bakanlarsa Türkiye’nin vetosunu sürdürmesi durumunda, kendilerinin de Mısır, Moritanya, Cezayir gibi diğer Akdenizli ülkelerin Akdeniz Diyaloğu’na katılımlarını engelleyebilecekleri tehdidi savurdu.



