Türkiye, NATO içinde üç göreve 'evet' dedi

T24 - Türkiye, NATO'da üç görev için kolları sıvadı. Bunlar görevler: Bingazi Havalimanı’nda insani yardım dağıtımı, hava sahasının kontrol görevi ve Girit-Bingazi arasında deniz kuvveti bulunması olacak.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Libya konusunda “Hiçbir zaman Türkiye olarak biz, oradaki taraflara silah ile mermi yağdıran, bomba yağdıran ülke olmadık, olmayacağız” dedi.



Irak’a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı’nda Türkiye’nin NATO içinde 3 göreve “Evet” dediğini anımsatan Erdoğan, bunların, Bingazi Havalimanı’nın insani yardımların dağıtımıyla ilgili olarak Türkiye tarafından teslim alınması, hava sahasının kontrolüyle ilgili görev ve Girit Adası ile Bingazi arasındaki koridorda Türk Deniz Kuvvetleri’nin yer alması olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Hiçbir zaman Türkiye olarak biz, oradaki taraflara silah ile mermi yağdıran, bomba yağdıran ülke olmadık, olmayacağız” dedi. Türkiye’nin ileri sürdüğü NATO’nun yanında Arap Ligi, Afrika Birliği ve İslam Konferansı Örgütü’nün yer alması tezinin kabul gördüğünü belirten Erdoğan şunları söyledi:



“Böylece NATO, Libya’da tek başına olmayacak. Arap Ligi, Afrika Birliği ve İslam Konferansı Örgütü’nün olmasıyla birlikte süratle bu barışı sağlayacak. Libya halkının taleplerinin cevabını bulduğu bir ortama geçişi sağlayalım temennisindeyiz. Halk ‘Tamam burada kültür ve tarihi dokumuzun uyuştuğu ülkeler var. Bunlarla beraber bu işi çözüyoruz’ diyecektir. Buna inanıyorum. Bir an önce de inşallah kardeşin kardeşi öldürdüğü dönem artık son bulacak.”







