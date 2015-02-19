Türkiye, müzisyenlere baskıda ilk 3'te

Danimarkalı sivil toplum örgütü, Freemuse (Müziksel İfade Özgürlüğü) 2014’te dünya genelinde müzisyenlerin karşılaştıkları baskıları raporlaştırdı.

Dünya genelinde devletler ve devlet dışı çeşitli aktörler tarafından müzisyenlere hapis, saldırı ve sansür uygulandığına dikkat çekilen raporda bir müzisyenin öldürüldüğü, 17 müzisyenin hapsedildiği, dokuz müzisyenin dövüldüğü ve 14 müzisyenin yargılandığı belirtildi.

Raporda müzisyenlere yönelik baskılar sıralamasında Rusya 15 olayla, Çin 13 olayla birinci ve ikinci sırada yer alırken üçüncülük ise 9 olayla Türkiye’nin oldu.

Rusya, Çin, Türkiye'yi Küba, Pakistan ve Belarus izliyor.

Pakistan’da kadın müzisyen öldürüldü

Raporda Pakistanlı kadın şarkıcı Gulnaz’ın evinde silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekilirken, Çin’de de Çin kültürünü eleştiren müzisyenlerin baskıyla karşılaştığı vurgulandı ve onlarca Tibetli müzisyenin tutuklu bulunduğu ifade edildi.

Türkiye ve Rusya’nın ise raporda demokrasi ve insan hakları konusunda sıkıntılı olduklarına dikkat çekilerek müzisyenlerin genellikle politik olarak baskı altında olduğu vurgulandı.

Reitov: Sadece ifade özgürlüğü engellenmiyor

Freemuse Yönetim Kurulu Başkanı Ole Reitov yaptığı açıklamada müzisyenleri şiddet, hapis ve gözdağı vererek susturmanın sadece bireylerin ifade özgürlüğüne zarar vermediğini, aynı zamanda insanların müzik yoluyla geliştirilen perspektiflerden de yoksun kalmasına yol açtığını ifade etti ve ekledi:

“Devletlerin uluslararası insan hakları konvansiyonlarına uymaları ve bu konuda yükümlülüklerini yerine getirmeleri çok önemlidir.”

Raporun İngilizce tam metnine ulaşmak için tıklayınız..