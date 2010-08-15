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Dünya

'Türkiye Müslümanları öldürüyor'

El Kaide lideri Eymen El Zevari, Türkiye'nin bir yandan Filistinlilere destek verirken diğer yandan Afganistan'da Müslümanları öldürdüğünü iddia etti.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- El Kaide'nin iki numaralı ismi Eymen El Zevahiri son mesajında, Türkiye'nin bir yandan Filistinlilere destek verirken diğer yandan Afganistan'da Müslümanları öldürdüğünü iddia etti. Arapça yayınlanan mesajda El Zevahiri, Türkiye'ye de değindi.


Türkiye'nin Filistin konusundaki tavrını değerlendiren El Kaide lideri, "Türk hükümeti gönderdiği yardım gemileri ile bir yandan Filistinlilere yakınlık gösterirken, diğer yandan İsrail askeri ile işbirliği yapıyor" dedi. 


Terör örgütü lideri Türkiye'nin Afganistan'da Müslümanların öldürülmesine ortak olduğunu da iddia etti ve Türk halkına, "hükümete Afganistan'daki güçlerini geri çekme yönünde baskı yapın" uyarısında bulundu.


El Zevahiri mesajında, "Gazze'nin işgalinden ABD, İsrail ve hain Müslüman hükümetler sorumludur" dedi.


Mavi Marmara'da ölenler için üzgünüm

Mavi Marmara'da ölen 9 kişi için üzüntü duyduğunu da belirten El Zevahiri'nin 20 dakikalık sesli mesajı, bir internet sitesinde yayınlandı.

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