-TÜRKİYE MUMBAİ'DEKİ SALDIRILARI KINADI ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Türkiye, bugün Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen terörist saldırıları kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'ın Mumbai kentinde üç ayrı noktada düzenlenen terör eylemlerinin derin teessürle öğrenildiği belirtilerek, masum insanları hedef alan bu hain saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlere başsağlığı, kederli ailelerine sabır ve yaralananlara acil şifalar dilendi. Türkiye'nin insanlığa karşı suç teşkil eden terörizmle mücadelesinde Hindistan ile ve bu beladan muzdarip diğer tüm ülkelerle dayanışma içinde olmayı sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Ankara'nın terör ve aşırılığın köklerinin kurutulması için uluslararası işbirliği ve dayanışmayı önemsediği ve desteklediği bildirildi.