TMF Group'un 94 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre Türkiye, muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından dünyanın en karmaşık 3'üncü ülkesi.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, TMF Group'un 94 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre Türkiye, muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından en karmaşık 3'üncü ülke. 'Finansal Karmaşıklık Endeksi 2018' (Financial Complexity Index) raporuyla Hollanda merkezli TMF Group, ülkeleri muhasebe ve vergide mevzuat uyumu açısından değerlendirdi.

Listenin ilk sırasında Çin yer alırken, onu Latin Amerika ekonomisinin amiral gemisi Brezilya izliyor. Üçüncü sırada yer alan Türkiye'deki karmaşanın nedenleri arasında vergi kanunlarının çok sık değişmesi ve güncellenmesi var.

Türkiye'yi son dönemde ilk 3'ün değişmez ülkesi haline getiren diğer sebepler ise para birimi, dil, çok sayıda vergi kuralı olması, düzenlemelerde sık sık değişiklik yapılması.

İtalya'nın dördüncü olduğu listede Arjantin 5, Fransa 6, Bolivya 7, Kolombiya 8, Meksika 9, Rusya ise 10. sırada yer alıyor. Almanya'nın 21. olduğu karmaşıklık liginde, Yunanistan 22., ABD ise 75.

Vergi ve muhasebede karmaşanın en az olduğu ülkeler ise vergi cennetleri. Cayman Adaları en basit ve uyumlu ülke olurken, onu İngiliz Virgin Adaları, Jersey ve Hong Kong izliyor.