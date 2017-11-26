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Dünya

Türkiye, MTV'de dünya sıralamasında kaçıncı?

En az vergi hükmü bulunan ülkeler Amerika, Çin, İsviçre ve Japonya

26 Kasım 2017 17:05

Türkiye, en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) sahip ülkeler arasında Danimarka'dan sonra ikinci sırada geliyor.

Doğruluk Payı'nın haberine göre araç vergilendirmesi çevreci ülkelerde, trafiğe çıkan araç sayısını azaltmak ve fosil yakıt kullanmayan alternatif ulaşım araçlarına yönlendirmek üzere yüksek tutuluyor. AB ülkelerinde genel olarak aracın yola yaptığı etki ile orantılı olarak alınıyor ve aracın ömrü boyunca değişmiyor.

Avrupa'da Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Portekiz gibi ülkelerde temel olarak 'yol kullanımı ve çevreyi kirletme' oranı baz alınıyor. Bu nedenle çevreyi daha az kirleten araçlar için daha düşük oranlar söz konusuyken, örneğin İsveç'te 'yeşil dostu araç' alanlar için 5 dolaşım vergisi muafiyeti gibi teşvik edici düzenlemeler de var. Türkiye'de ise MTV'de yeni yapılan düzenlemeyle hem yaş, hem motor gücü, hem de vergisiz fiyat belirleyici olacak.

İtalya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde ise araç sahipleri alım işleminden sonra herhangi bir vergilendirmeye tabi tutulmuyor. En az vergi hükmü bulunan ülkeler de Amerika, Çin, İsviçre ve Japonya olarak öne çıkıyor. 

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