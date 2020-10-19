"Türkiye Morek'teki gözlem noktasından çekiliyor" iddiası

Türkiye'nin Hama'nın kuzeyinde bulunan ve geçen yıl Suriye ordusunun fiili kuşatması altına giren Morek gözlem noktasından çekileceği iddia edildi. Rus ve Arap basını, çekilmenin Moskova ile Ankara arasında anlaşmalı olarak gerçekleştiğini öne sürerken, iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin Rusya'yla 2017'de yapılan Soçi Anlaşması kapsamında İdlib ve Hama kırsalında kurduğu bazı gözlem noktalarından çekileceği öne sürüldü. Rus ve Arap basınına yansıyan haberlere göre, Hama kuzeyi-İdlib güneyinde bulunan ve geçtiğimiz yıl Suriye ordusunun fiili kuşatması altına girince işlevsiz kalan Morek'ten çekilme başladı.

Rus basınındaki haberlerde, çekilmenin Moskova'yla Ankara arasında yapılan bir anlaşma kapsamında gerçekleşeceği, Morek'teki 9 numaralı gözlem noktasındaki askerlerin başka bir yere taşınmasının başladığı öne sürülüyor.

Türkiye'nin çekileceği iddia edilen diğer gözlem noktaları ise Şir Maghar, Tel Tukan ve Seyh Akil.

Bununla birlikte, Rus ve Arap basınına yansıyan bu haberlere resmi teyit gelmiş değil.