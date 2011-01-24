-TÜRKİYE, MOLDOVA'YI 4-2 YENDİ İZMİR (A.A) - 24.01.2011 - UEFA Futsal Şampiyonası ön eleme turu (A) Grubu'nun son maçında Moldova'yı 4-2 yenen Türkiye, Ukrayna'daki eleme grubu maçlarında oynama hakkını elde etti. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda Macaristan'dan Balazs Farkas ile Slovenya'dan Dejan Nikolic'in yönettiği karşılaşmaya Türkiye, Hüseyin, Yasin, Mustafa, Aziz ve Cihan beşiyle başladı. Rakibi karşısında 3. dakikada Hilotii'nin attığı golle 1-0 geriye düşen Türkiye, 18 ve 19. dakikalarda Cihan'ın attığı gollerle 2-1 öne geçti. İlk yarısı Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelede Cihan, 22. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Türkiye'nin eksik oynadığı 2 dakikalık bölüm içinde Coicev'in golüyle eşitliği yakalayan Moldova önünde Burak, 32. dakikada Milli Takım'ı 3-2 öne geçirdi. 36. dakikada Aziz'in kendi sahasından boş kaleye gönderdiği topla 4-2 öne geçen Türkiye, karşılaşmayı 4-2 üstün tamamladı. -PUAN DURUMU- Bu sonucun ardından puanını 6'ya yükselten Türkiye, Karadağ'la puanlarını eşitledi. Gruptaki maçta Karadağ'ı mağlup ettiği için (A) Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, 24-28 Şubat 2011 tarihlerinde Ukrayna'daki eleme grubu maçlarında mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye, Ukrayna'daki maçlarda Ukrayna, Macaristan ve Belçika ile 5. Grup'ta yer alacak. (A) Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------- 1.Türkiye 3 2 0 1 11 6 5 6 2.Karadağ 3 2 0 1 9 9 0 6 3.Moldova 3 1 0 2 8 10 -2 3 4.İsviçre 3 1 0 2 8 11 -3 3