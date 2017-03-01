T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye-Moldova maçının biletleri tükendi

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları kategorilerine göre 10, 20 ve 30 liradan satışa sunulmuştu

01 Mart 2017 15:53

A Milli Futbol Takımı'nın 27 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de yapacağı hazırlık maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 19.15'te oynayacağı maça taraftarların yoğun ilgi gösterdiği belirtilerek, "Futbolseverlere teşekkür eder, karşılaşmada şimdiden iyi seyirler dileriz." denildi.

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları kategorilerine göre 10, 20 ve 30 liradan satışa sunulmuştu.

Açıklamada ayrıca, millilerin 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile Antalya Stadı'nda oynayacağı FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu maçının bilet satışının ise "taraftarkulubu.tff.org" üzerinden devam ettiği bildirildi.

ETİKETLER

TürkiyeMoldovamaçbiletlerbilet fiyatlarıhangi kanalda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24