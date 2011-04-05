Türkiye modelinin tadı kaçtı

T24- Times'ta yer alan makalesinde Norman Stone, "Arap baharı yeni Türkiye'ler yaratmayacak" dedi. Devletin dini denetlediği bir modelin Arap ülkelerine uymayacağını belirten Stone, "şimdilerde dünyanın baktığı Türkiye modelinin tadı kaçıyor" sözleriyle ülkedeki basın özgürlüğü ihlallerini eleştirdi.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Türkiye konusunda uzman yazar; demokratikleşmeyi tartışan Arap ülkelerine model olabileceği savunulan Türkiye'nin çok farklı bir deneyimden geldiğinin altını çiziyor.



"Yavaş ve köklü bir modernleşme ve İslama hasım bir yaklaşım, Arap dünyası için model olamaz" diyor.

"Türkiye otonom bir şekilde iki yüzyıldır batılılaşıyordu. Ama batılılar unutmamalı ki bunu otoriter bir şekilde yaptı. 1950'lere dek ülke tek partiyle yönetiliyordu; ancak baskı sınırlıydı. Sonuçta demokrasiye kavuşuldu, ama bu ancak 1980'deki son darbeyi izleyen sürekli ekonomik gelişme ardından oldu. Bunun gelişimi, aynı Francis Fukuyama'nın savunduğu çizgideydi; demokrasi ancak kişi başına 7.500 dolar gelir sağlayabilirseniz mümkün olur.

Arap ülkelerinde genç kitlelerin işsizliğine dikkat çeken Stone, "en güçlü askeri rejim bile bu ortamda ancak asayişi sağlayıp ekonominin gelişmesini dileyebilir" diyor.

Türkiye modelinin en önemli ön şartını işe şu sözlerle tanımlıyor:

"Devletin dini denetlemesi, yani İslam'ın genelde gereğinden bol yarattığı çılgınları dizginlemesi... Arap dünyasında bu hoş karşılanır mı, tartışılır."

Türkiye'de cumhuriyetin ilk yıllarındaki adımların tam da ülkenin güney ve doğusundaki durumun reddi şeklinde geliştiğini vurgulayan Norman Stone, basın özgürlüğü konusundaki eylemlere değinerek "şimdilerde dünyanın baktığı Türkiye modelinin tadı kaçıyor" diyor.

Türkiye modelinin her şeyden önce milliyetçi olduğunu kaydeden yazar şu sözlerle noktalıyor yazısını:

"Atatürk, Türkiye'nin kimliğini tanımlaması istendiğinde, "biz bize benzeriz" demişti. Bu yolun devamı için de geçerli... Türkiye modeli, Türk kalacak..."