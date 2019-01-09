Türkiye mobil hatlardan en çok 182'yi aradı: Randevu alacaktım...

2018 yılının Eylül ayına kadar olan veriler incelendiğinde mobil hatlardan en çok hastane randevu numarası olan 182’nin tuşlandığı görüldü.

Ajans Press, 2018 yılında en çok aranan kısa numaralar ilgili yapılan araştırmayı inceledi.

Hastane randevu, sıhhi imdat, elektrik arıza, polis imdat, çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi numaralarının en çok aranan kısa numaralar arasında ilk beşi oluşturdu. Bu listenin oluşturulması için ise 3 büyük mobil hattın baz alındığı tespit edildi. Bununla birlikte söz konusu dönemde mobil hatlardan hastane randevusu almak için oluşturulan çağrı süresinin ortalama 3 dakika olduğu kaydedildi.