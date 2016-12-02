Türkiye mobil alışverişte dünya dördüncüsü

Türkiye, son 1 yılda yaptığı atakla online alışverişte mobilin payını yüzde 38’e çıkararak dünya dördüncüsü oldu. Türkiye 6 sıra birden yükselerek Japonya, İngiltere ve G.Kore’nin ardından 4’üncü sıraya yükseldi. Türkiye yüzde 38 ile ABD, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’yı geride bıraktı. Toplam tüketim harcamalarının yüzde 40’ının kartlarla yapıldığı Türkiye’de elektronik ticaret toplam perakende pazarından yüzde 11 pay alırken son 1 yılda internetten yapılan kartlı ödemeler 65 milyar TL’ye ulaştı.



Vatan'da yer alan habere göre; Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko ve Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in kullanıma sunulmasından bu yana geçen 4 yılda e-ticaret, mobil ticaret ve online ödemeler alanlarında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yazıcıoğlu, dünyada online perakende işlemleri içinde mobil ticaretin payının yüzde 35’e yükseldiğini, online perakende işlemleri içindeki mobil ödemelerin payının BKM Express’te yüzde 51’e yükseldiğine dikkati çekti. Türkiye’de 58 milyon kredi kartı bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, internette en az 1 kere kullanılan kredi kartı sayısının 24 milyon olduğunu kaydetti.



Yazıcıoğlu, BKM Express ile mobil ödeme kolaylığını hayatın her alanına taşıma hedefinde olduklarını, simitçiden sokak büfesine, gazete bayisinden restoranlara kadar her yerde akıllı telefon üzerinden mobil ödeme yapma imkanı sağlandığını açıkladı.

65 milyar TL ödendi

Son bir yılda 65 milyar TL’ye ulaşan internetten yapılan kartlı ödemelerin yüzde 15’inin elektronik ürünlerde gerçekleştiği bilgisini veren Serkan Yazıcıoğlu, “9.3 milyar TL ile havayolları sektörü yüzde 14 pay alırken, 8.5 milyar TL’lik kamu ve vergi ödemesi de internet üzerinden kartlarla yapıldı” dedi.



Soner Canko da 15 binin üzerinde üye iş yerinde hizmet veren Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express’in 1.2 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştığını anlattı. Bugün sadece bankalara değil son kullanıcıya da hizmet sunan bir ödeme teknolojileri şirketi haline geldiklerini kaydeden Canko, Türkiye’nin ödeme teknolojileri alanında dünyanın en önemli inovasyon merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

