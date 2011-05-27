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TÜRKİYE MLADİÇ'İN YAKALANMASINDAN HOŞNUT   ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 13:45

-TÜRKİYE MLADİÇ'İN YAKALANMASINDAN HOŞNUT   ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Türkiye, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM) tarafından aranan Bosnalı Sırp savaş suçlusu ve Srebrenitsa katliamının baş sorumlusu Ratko Mladiç'in Sırbistan makamları tarafından yakalanmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Srebrenitsa'da işlenen savaş suçlarını kınayan bir kararın Sırbistan Parlamentosu'nda 30 Mart 2010 tarihinde kabul edilerek, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla katliamın 15. yıldönümü için düzenlenen anma törenlerinde hazır bulunmasının ve savaş suçlusu Radovan Karadziç'in 2008 yılında adalete teslim edilmesinin ardından Mladiç'in de yakalanmasının, başta Bosna-Hersek olmak üzere Balkanlardaki barış ve istikrarın pekişmesi bakımından ileri bir aşama teşkil ettiği bildirildi. Açıklamada, "Savaş suçlusu Ratko Mladiç'in bir an önce EYUCM'ne teslim edilerek yargılanması, 2. Dünya Savaşından sonra Avrupa tarihinin en karanlık ve kanlı sayfasını oluşturan Bosna savaşında yaşanan acıların azaltılmasına manevi açıdan önemli katkıda bulunacağı gibi, insanlığa karşı suç işleyenlerin adaletten kaçamayacaklarının da yeni ve somut bir kanıtı olacaktır" denildi.

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