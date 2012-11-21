'Türkiye, Mısır'ın gerisinde kaldı'

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri Mısır'ın arabuluculuğunda sürüyor. Kahire'de yoğun "ateşkes" trafiği yaşanırken, ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile 24 saat içinde 3 kez görüşerek "barış" girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

Amerikan New York Times gazetesi, "Mısır'ın Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ile Ortadoğu'da gücünü yeniden kazandığını, Türkiye'nin ise arabulucu olarak geride kaldığını" yazdı.

"Arap baharıyla birlikte dönüşüm süreci yaşayan Mısır bölgedeki gücünü yeniden kazandı" diyen New York Times gazetesi, İsrail ve Gazze arasında ateşkesin sağlanması için Kahire merkezli yürütülen diplomasi trafiğinin Mısır'ın geleneksel arabuluculuk rolünü bir kez daha ortaya çıkardığını belirtti.

Gazete, Mısır'ın bu gücünün temel nedeni olarak, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Müslüman Kardeşler'e uzanan siyasi köklerini gösterdi.

Mısır'ın Hamas'ın yanı sıra İsrail'le görüşebilmesi ise, Gazze krizinde çözüme ulaşmanın en önemli anahtarı olarak görülüyor.

24 saatte 3 telefon

ABD Başkanı Barack Obama'nın 24 saat içinde Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 3 kez telefonla araması da, Kahire'nin konumunun güçlenmesi olarak yorumlandı.

Obama'nın, ateşkes için gösterdiği çabalardan ve sergilediği tutumdan dolayı Mursi'ye teşekkür ettiği belirtildi.

'Türkiye gücünü kaybetti'

New York Times'ın haberinde, Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolüne de değinildi.

Türkiye'nin Arap dünyası ile ilişkilerini sağlamlaştırırken, özellikle Mavi Marmara olayından sonra İsrail ile ilişkileri koparmasının bölgedeki gücünü etkilediği iddia edildi.

İsrail'le masaya oturabilen Mısır'ın karşısında Türkiye'nin, Gazze'deki arabuluculuk çabalarında geride kaldığı vurgulandı.