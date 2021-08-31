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Dünya

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, 7-8 Eylül'de Ankara’da düzenlenecek

31 Ağustos 2021 14:53

Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi istişarelerin ikinci turunun 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur.

Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

 
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