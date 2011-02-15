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Dünya

Türkiye Mısır gibi olur mu?

Guardian, Türkiye’nin, model olmak bir yana, Mısır’a dönüşme tehlikesinin olduğu belirtildi...

15 Şubat 2011 02:00

T24- İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan bir yazıda Türkiye’nin, model olmak bir yana, Mısır’a dönüşme tehlikesinin olduğu belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan bir yazıda, Mısır’a demokratik model olarak gösterilen Türkiye’nin, model olmak bir yana, Mısır’a dönüşme tehlikesinin olduğu belirtildi. Gazetenin eski İstanbul muhabiri Robert Tait, Ortadoğu’da yaşanan olayların ardından Türkiye’nin Mısır’a model olarak gösterilmesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Yazıda, AKP yanlıları tarafından Mısır’a demokratik model olarak görülen Türkiye’nin muhaliflerce otoriter bir devlet olarak görüldüğünün altı çizildi. Robert Tait, “Genel kanıya göre, Türkiye büyük çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak, Avrupa Birliği’ne üyelik kararlılığını vurgulayan demokratik olarak seçilmiş bir hükümet öncülüğünde birkaç yıl içinde askeri egemenlikten sivil yönetime geçmeyi başarmış bir ülke” dedikten sonra AKP’nin yükselişini şöyle özetledi:

“AKP’nin yükselişi, Anadolu’daki dindar ve muhafazakâr orta sınıfın yükselerek ordunun ve yargı gibi laikliğin diğer ayaklarının ekonomik tabanını zayıflatmasıyla ivme kazandı.” 

AKP yanlılarının, kökleri siyasi İslama dayanan partiyi, Mısır’daki Müslüman Kardeşler gibi Ortadoğu’daki İslami hareketleri modernleştirecek bir rol model olarak betimlediklerini belirten Robert Tait yazısında, Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa Birliği Bölüm Başkanı Cengiz Aktar’ın “Siyasi İslam Türkiye’de dönüşüm geçirdi ve laik bir ortamda faaliyet göstermeyi kabul etti. Türk modeli, Avrupa’daki Hıristiyan Demokratlar gibi, Müslüman demokratik hareketler olmaları için diğer ülkelerdeki İslamcı hareketlere ilham kaynağı olabilir” ifadelerine yer verdi.

Robert Tait’in yazısında İstanbul’da yaşayan ve Türkiye’de güvenlik konularında uzman olan Gareth Jenkins’in “Türkiye askeri otoriterlikten sivil otoriterliğe geçiyor” ifadelerine de dikkat çekti. 



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