Türkiye Milli Takımı'nda Lucescu dönemi

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Teknik Direktör arayışlarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile anlaşma sağladı.

72 yaşındaki teknik adamla Romanya'da görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, Lucescu'yla birlikte bu akşam İstanbul'a geleceği belirtildi.

Mircea Lucescu daha önce Türkiye'de 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarında Galatasaray'ı, 2002 - 2003, 2003 - 2004 yılları arasında da Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Galatasaray ve Beşiktaş'la birer lig şampiyonluğu kazanan Lucescu, 2000 yılında Galatasaray'la UEFA Süper Kupası'nı kaldırmıştı.

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ukrayna'da çalışan Mircea Lucescu, 13 sezon çalıştırdığı Shaktar Donetsk'te de sekiz lig ve bir de UEFA Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Lucescu son olarak geçen sezon Rusya Premier Lig takımlarından Zenit'i çalıştırmıştı.