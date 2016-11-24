T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye milli takım sıralamasında bir sıra yükseldi

FIFA dünya sıralamasında Arjantin ilk sırada yer alırken, Brezilya ikinci sıraya yerleşti

24 Kasım 2016 16:06

FIFA dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, bir sıra yükselerek 24'üncülüğe çıktı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre, 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Kosova'yı 2-0 yenen Türkiye, 24. sıraya yükseldi.

Arjantin'in liderliğini koruduğu sıralamada Brezilya, Almanya'yı geçerek 2'nciliğe yerleşti.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 14, İzlanda 21, Ukrayna 29, Finlandiya 93, Kosova ise 165. sırada kendilerine yer buldu.

38 basamak birden atlayan Ermenistan, 87. sıraya yerleşerek ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Aralık'ta açıklanacak

ETİKETLER

FIFAmilli takım sıralamasıTürkiyeAlmanyaArjantin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24