Türkiye Milli Havacılık Planı detayları açıklandı

İstanbul, 21 Kasım (DHA) – Boeing, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York ziyareti esnasında duyurusu yapılan Türkiye Milli Havacılık Planı hakkındaki detayları kamuoyu ile paylaştı. Boeing ve Türkiye arasında, Türk Havacılık Sanayii’ni büyütmek için kurulan stratejik ortaklıkla, Boeing, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’deki ekonomik etkisini en az iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Milli Havacılık Planı kapsamında Boeing Türkiye’de, Havacılık Sanayii Geliştirme Programı, Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Bölgesel Uçuş Eğitim Merkezi, Servis ve Bakımda Bölgesel İşbirliği gibi uygulamaları hayata geçirerek sektörle ilgili diğer birçok alanda işbirliği geliştirmeyi ve varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Bu planın en önemli unsurlarından biri olan Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ise yine Boeing tarafından, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde 28 Kasım’da İstanbul’da başlatılacak.

Milli Havacılık Planı, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Boeing ve Türkiye’deki ortakları tarafından Türk havacılık sanayiini geliştirmek amacıyla oluşturuldu. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, “Gelişmiş ve global bir havacılık sanayii öncelikli alanlarımızdan ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinin ana unsurlarından biridir.” diye belirtti.

Milli Havacılık Planı tanıtım toplantısında gerçekleştirdiği konuşmasında Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut “Türkiye ve Boeing firmasının bu stratejik ortaklığı, ülkemizi havacılık alanında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor” dedi.

Türkiye’nin uzun vadeli gelişimine tam güven

Toplantıda Türkiye’nin Boeing’in en önemli stratejik büyüme pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın ise; “Türkiye’nin dünyadaki coğrafi konumu, İstanbul Üçüncü Havalimanı açılışı ve THY’nin vizyoner büyüme stratejisi ile Türkiye’nin havacılık alanında önümüzdeki dönemde yüksek büyüme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu plan ile birlikte, Türkiye ile uzun vadeli ilişkimizi, stratejik bir kazan-kazan ortaklığına dönüştürerek havacılık sanayiinin rekabetçiliğine ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz. Bu çok boyutlu program ile birlikte, önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye’deki ekonomik etkimizi en az iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu plan aynı zamanda Boeing’in Türkiye’nin uzun vadeli gelişimine olan güvenini yansıtmaktadır” dedi.

Boeing’in Türkiye’deki varlığını güçlendirmeye yönelik hedefine katkı sağlayan Milli Havacılık Planı’nın odaklandığı öncelikli alanlar şu şekilde:

Havacılık Sanayii Geliştirme Programı ile Türk sanayinin küresel havacılık tedarik zincirine entegrasyonuna destek sağlamak.

Türkiye’nin havacılık alanında büyümesini desteklemek amacıyla Türkiye’de mühendislik ve Ar-Ge varlığı oluşturmak.

Türkiye’de ve bölgedeki uçakların kapasite, verimlilik ve performanslarını daha yukarı taşımak üzere savunma ve ticari hizmet sağlayıcılarla iş birliği geliştirmek.

Hızla gelişen Türk havacılık sanayiinin sürdürülebilir büyümesi için kapasite ve ileri düzeyde kabiliyet geliştirmek için Türkiye ile işbirliği geliştirmek.

Türkiye’yi Kontrol Yüzeylerinde “Mükemmeliyet Merkezi” haline getirmek üzere Boeing’in bu alandaki işlerini Türkiye’de genişletmek ve Türk sanayii ile stratejik iş birliği geliştirmek.

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