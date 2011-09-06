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Dünya

Türkiye mermer çocuk başını geri istiyor LONDRA (A.A)

06 Eylül 2011 16:32

-Türkiye mermer çocuk başını geri istiyor LONDRA (A.A) - 06.09.2011 - Independent gazetesi, Türkiye'nin İngiltere'den yüz yıl önce Anadolu'dan getirilen ve bir lahde ait olan oyma mermer çocuk başını geri istediğini yazdı. Gazete, İngiltere ile Yunanistan arasında anlaşmazlık konusu olan Partenon Mermerleri gibi, Türkiye ile de Sidamara Lahdi'nden kopartılan ve aşk tanrısı Eros'a benzediği belirtilen çocuk başının sorun çıkartabileceğini bildirdi. Mermer çocuk başının Londra'daki Victoria ve Albert Müzesinde bulunduğu kaydedildi. Türkiye'nin Londra Kültür ve Turizm Müşaviri Tolga Tuyluoğlu'nun görüşlerine de yer verilen haberde, Tuyluoğlu'nun şu sözleri aktarıldı:  "Kültür Bakanlığı mermer başın Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyor. Bir parça ait olduğu yerden alındıysa, o yere geri verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu karışık bir konu. İki ülke arasında birçok anlaşma var. Konuyu görüşüyoruz." Haberde, 1882 yılında dönemin Anadolu'daki İngiltere Konsolosu ve Arkeolog Charles Wilson'ın bir kazı sırasında, üçüncü yüzyıla kadar uzanan Sidamara Lahitini bulduğu ve bu kazıda lahde ait mermer çocuk başını çıkardığı kaydedildi. Lahdin  İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilendiği belirtildi. Lahdin parçası olan mermer çocuk başının, Wilson öldükten sonra ailesi tarafından Victoria ve Albert Müzesine bağışlandığı bildirildi. Gazete, Victoria ve Albert Müzesinden bir yetkilinin, Türk hükümetinden konuya ilişkin bir talep olduğunu ve bu talebin müze tarafından ciddi bir şekilde değerlendirildiğini söylediğini aktardı.   

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