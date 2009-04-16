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Spor

Türkiye Masters Dart Turnuvası yapıldı

16 Nisan 2009 14:50

Türkiye Masters Dart Turnuvası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye sıralamasının 6. ayağı olan ve aynı zamanda WDF puanı veren Türkiye Masters Dart Turnuvası, 99 erkek ve 39 bayan sporcunun katılımıyla Ankara'da sona ererken, bayanlarda Neslihan Algül, erkeklerde ise Eser Tekin birinciliğe ulaştı.

Bayanlarda, Neslihan Algül'e 5-2 yenilen Mine Aloğlu ikinciliği elde ederken, yarı finalde Neslihan Algül'e 4-3 yenilen Merve Doğan ile Mine Aloğlu'ya 4-3 yenilen Işıl Olgun üçüncülüğü paylaştı.

Erkeklerde ise Eser Tekin'e 6-3 yenilen Emre Toros ikinci oldu. Çeyrek finalde Eser Tekin'e 5-4 yenilen Bahadır Alev ile Emre Toros'a 5-0 yenilen Fikret Dursun da üçüncülükte kaldı.

Bu arada Gençler Dart Şampiyonası'nda, bayanlarda Merve Doğan mutlu sona ulaşırken, Ezgi Ayan ikinci, Duygu Ölmez ve Sümeyra Hacıfazlıoğlu üçüncü oldu. Erkeklerde ise Furkan Gültekin birinciliği elde ederken, Mürsel Yavuz ikinci, Emre Öztürk ile Abdullah Karataş da üçüncü sırayı aldı.

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