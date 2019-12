Türkiye mali krizin eşiğinde

Küresel krizi önceden tahmin eden İstanbul doğumlu ABD’li New York Üniversitesi iktisat profesörü Nouriel Roubini, krizde gelinen noktayı Financial Times’a değerlendirdi.

Roubini, 2009 yılının ağır resesyon koşulları nedeniyle bugüne kadar yaşanan en ağır yıl olacağını öngördü.



Roubini, ekonomilerin içinde bulunduğu karanlık tünelden çıkışının ise 2010 yılında mümkün olabileceğini vurguladı. Bir diğer tehlikenin gelişmekte olan piyasalarda gözlenen ekonomik koşullar olduğunu söyleyen Roubini şunları söyledi:



“Potansiyel bir mali krizin eşiğinde olan 12 ülke var. Avrupa’da Litvanya, Estonya, Letonya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Ukrayna. Asya’da Pakistan, Endonezya, Güney Kore. Latin Amerika’da Arjantin ve Venezüella. Bu ülkelerden bazıları sıkıntı yaşayabilir ve bunun gelişmekte olan diğer piyasalara yönelik bulaşıcı etkisi olabilir.”



'Büyük buhran görülmez'



Her şeye rağmen yeni bir Büyük Buhran’ın görülmeyeceğini öngören Roubini, “Yaşananlar kapitalizmin-piyasa ekonomilerinin sonu anlamına gelmiyor. Ancak tüm bunlar piyasalarda önemli kusurlar olduğu, piyasaların kendilerini ve birbirlerini iyi denetleyemedikleri izlenimi uyandırıyor” dedi.



'Hisseler yüzde 20 düşecek'



Doların zayıflığının Fed'in çılgınca likiditeyi artırmasına bağlayan Roubini sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelecek birkaç ay için nakit yatırımların öne çıkacağını düşünüyorum. Bununla birlikte devlet kağıtları da yine tercih edilebilir yatırım araçları olacak. ABD'de dünyanın genelindeki hisse ağırlıklı varlıklarda yüzde 15-20'lik bir aşağı risk daha görüyorum. Ayrıca emtia fiyatlarının da yüzde 20 dolayında düşmesini bekliyorum. 2009 sonuna doğru aşağı yönlü hareket değişmeye başlayabilir, ama kısa vadede riskli yatırımlardan kaçınmak gerekiyor."