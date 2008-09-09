Türkiye mali istikrarda sonuncu sırada

Türkiye, ilk kez hazırlanan küresel "Mali Kalkınma Endeksi"nde 52 ülke arasında 39. sırada yer alırken ‘mali istikrar’da 52’nciliğe yerleşti.



Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporda, 39. sırada bulunan Türkiye, "Kurumsal Ortam" kategorisinde 44. sırada, en iyi durumda olduğu "İş Ortamı" kategorisinde 32. sırada yer aldı.



Türkiye'nin, 2000-2001 mali krizlerinden olumsuz etkilendiği, ancak daha sonra yaptığı düzenlemelerle mali sistemi daha istikrarlı ve güçlü hale getirdiği vurgulandı.



Rapora göre, Türkiye'nin mukayeseli olarak en iyi olduğu alan "İş Ortamı" olurken, iş ortamını geliştirici önlemlerin etkili olduğu ifade edildi.



Mali Kalkınma Endeksinde, toplamda 39. sırada bulunan Türkiye, "Kurumsal Ortam" kategorisinde 44. sırada, en iyi durumda olduğu "İş Ortamı" kategorisinde 32. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en kötü olduğu alan ise "Mali İstikrar" olarak belirtiliyor. "Mali İstikrar" kategorisinde Türkiye 52. sırada bulunuyor. Türkiye, "Kur Krizi Riski" alanında 43. sırada, "Borç Krizi Riski" kategorisinde 46. sırada yer alıyor.



Mali sektörü kurtarmanın maliyeti



Rapora göre, 2000-2003 yılları arasında Türkiye, mali sektör kurtarma operasyonlarına milli gelirinin yaklaşık üçte birini harcadı.



Listedeki birçok ülkenin banka kurtarma operasyonlarına yaptığı harcamalar 2000'li yıllar ve ağrılıklı olarak da 1990'lı yıllara denk gelirken, yalnızca Türkiye'nin 2000'li yıllarda bu harcamaları gerçekleştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.



Lider ABD



Raporda yer alan ve mali sektörleri itibarıyla incelenmeye değer bulunarak listeye alınan 52 ülke arasında, ABD birinci, İngiltere ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer alıyor.

Son sırada ise Venezüella bulunuyor. Listede 39. sırada yer alan Türkiye, Mali Kalkınma Endeksinde, Brezilya, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Meksika ve Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı.

