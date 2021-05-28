Türkiye mali disiplinde Mısır ve Malezya'nın gerisine düştü

Özelleştirme gelirlerinin azalmasıyla kamu borcu artan ve mali disiplini bozulan Türkiye, Mali İtibar Endeksi’nde 20 gelişen ülke içinde sondan 5’inci sıraya düştü.

Son yıllarda finansal istikrarı bozulan Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasındaki mali itibarı da azalmaya başladı. Ekonomik analiz kuruluşu Oxford Economics'in yayınladığı Mali İtibar Endeksi'nde Türkiye, 20 gelişmekte olan ülke içinde Mısır, Uruguay, Güney Afrika ve Malezya'nın arkasından sondan 5'inci sırada yer aldı.

"Mali itibar daha da kaybedilecek"

Sözcü gazetesinin haberine göre; ekonomist Dr. Murat Kubilay, bu yıl bütçe açığı hedefinin tutturulmasındaki zorluğun endeksteki irtifa kaybının sürmesine neden olacağını vurgulayarak, "Ötesi kamu borcunun yüzde 57'sinin döviz ve altın cinsi olması nedeniyle döviz kurundaki artışlarla kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı biraz daha kötüleşecek. Haliyle mali disiplinden uzaklaşıldığı için daha yavaş da olsa mali itibar daha da kaybedilecek gibi gözüküyor" dedi.

Mali disiplinler mercek altına alındı

Uluslararası Para Fonu (IMF) verileriyle gelişmekte olan ve öncü piyasaları kapsayan 64 ülkenin 10 yıllık mali disiplinlerinin mercek altına alındığı endekste Türkiye 10 üzerinden 5.5 puan alarak, Rusya, Sırbistan, Hırvatistan, Şili, Hindistan Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerin gerisinde kaldı.



Yapılan değerlendirmede Türkiye'nin son birkaç yılda mali disiplininin bozulduğuna dikkat çekilen raporda, şu tespite yer verildi: "Türkiye örneği, tanımsal farklılıkların önemini vurgulamaktadır. IMF açığı tanımı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kâr transferlerini, merkezi yönetim varlıklarının satışından elde edilen gelirleri ve Ziraat Bankası'ndan yapılan temettü ödemelerini kapsamamaktadır."