-TÜRKİYE MADALYAYA ADAY MADRİD (A.A) - 01.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 76-65 yenerek 3'te 3 galibiyet alan Türkiye, İspanyol basınınca şampiyonada madalya kazanmaya aday olarak gösterildi. Türkiye'nin Yunanistan karşısında aldığı galibiyet sonrasında Marca gazetesi, ''Türkiye, ciddi bir madalya adayı olduğunu kanıtlıyor'' başlığını atarken, (A) Milli Basketbol Takımı'nın zor rakibi Yunanistan'a karşı ''rahat bir galibiyet aldığı'' yorumu yapıldı. ''Türkiye bırakmıyor ve şimdiden ilk 16'da'' başlığını kullanan AS gazetesi de şampiyonaya ev sahipliği yapan Türkiye'nin yenilmezlik unvanını koruduğunu belirtti. Diğer İspanyol gazetelerinden Publico ise ''İlyasova'nın Türkiye'si Yunanlılara karşı başedebildi'', El Pais ''İlyasova, Türkiye'ye liderlik ediyor'' ifadelerini başlıklarına çıkardı. İspanyol basını ayrıca, 26 sayı atan Ersan İlyasova'nın maçın yıldızı olduğunu vurguladı. -İSPANYOLLAR, LİTVANYA YENİLGİSİNDEN ŞAŞKIN- Öte yandan son Dünya Şampiyonu İspanya'nın Litvanya'ya 76-73 yenilmesi, İspanyolları şaşırttı. 3 maçta 2 yenilgi alan İspanya'nın grubunda artık üçüncülük için oynadığını yazan gazeteler, üst turda ABD ile karşılaşma olasılığının yüksek olduğuna dikkat çekti. ''Çöküş'', ''İspanya, iyice belaya bulaştı'', ''En zararlı yenilgi'', ''İspanya, Empire State'den (New York'un en yüksek binası) düşüyor'' başlıklarını atan İspanyol basını, ''Maçın bitimine 14 dakika kala farkı 18'e kadar çıkartan İspanya çantasında olan galibiyeti kaçırdı ve yaşamını inanılmaz şekilde zorlaştırdı'' yorumunu yaptı. İspanya'nın İtalyan antrenörü Sergio Scariolo ise kendisini, ''Bu yenilgiye haklılık verecek bir açıklama bulmak zor'' diye savundu.