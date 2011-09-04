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Spor

Türkiye, madalya çıkaramadı DAEGU (A.A)

04 Eylül 2011 19:02

-Türkiye, madalya çıkaramadı DAEGU (A.A) - 04.09.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında Türkiye, genel puan sıralamasında 8 puanla 37. sırada yer aldı. Şampiyonada madalya alamayan Türk Milli Takımı, finallerde elde ettiği derecelerle 8 puan topladı ve Nijerya ile 37. sırayı paylaştı. Türk sporculardan erkekler cirit atmada Fatih Avan 5., bayanlar 3000 metrede Binnaz Uslu 7., bayanlar uzun atlamada Karin Melis Mey ve bayanlar 1500 metrede Tuğba Karakaya 8. sıraları almıştı. Genel puan sıralamasında ABD 251 puanla ilk sırayı alırken, Rusya 201 puanla ikinci, Kenya ise 174 puanla üçüncü oldu. 13. Dünya Atletizm Şampiyonası sona ererken, ABD elde ettiği, 12'si altın, 8'i gümüş, 6'i bronz olmak üzere toplam 25 madalya ile birinciliği elde etti. Rusya 9 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya ile ikinci, Kenya 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya ile üçüncü sırayı aldı. 

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