Türkiye maçı öncesi Norveç'te sakatlık krizi: "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız"

A Milli Takım'ın rakibi Norveç sakatlıklar nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor. Erling Haaland'ı kadrodan çıkarmak zorunda kalan teknik direktör Stale Solbakken, "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

Norveç Milli Takımı, Türkiye maçı öncesinde sakatlık krizi yaşıyor.

Alexander Sörloth'un ardından Erling Haaland'ın da Ay Yıldızlılar karşısında oynayamayacağı kesinleşti. Yıldız golcüyü kadrodan çıkardıklarını açıklayan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, sakatlıklar nedeniyle dert yandı. "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Haaland'ın durumunu kesinleştirmek için bugün son testleri bekledik ama maalesef Türkiye maçında olmayacak. Gruptaki en kritik maçımıza bu kadar eksikle gitmek bütün planlarımızı bozdu."

Vikinglerde Haaland ve Sörloth'un yanı sıra, Premier League'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

Solbakken, tüm biletlerin tükendiği Türkiye deplasmanında yaşayacakları atmosfere dikkat çekti.

"Türk taraftarları maç boyunca çıkarabilecekleri en yüksek sesi çıkarıyor. Oradaki maçlarda birbirinizle iletişim kurmak bile zor. Cuma akşamı bir cadı kazanında oynayacağız ve oradan çıkış yolunu bulmalıyız."

8 Ekim'de oynanacak maç öncesinde Norveç Milli Takımı'nın Arsenalli orta sahası Martin Odegaard'ın da durumu belirsiz.

İngiliz ekibinin oynadığı son maçı tamamlayamayan yıldız oyuncu, milli takımın ilk antrenmanına katılmadı.