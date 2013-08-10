T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye Lübnan'daki askerini çekmeyi planlıyor'

UNIFIL Sözcüsü Tenenti, Türkiye'nin UNIFIL bünyesinde Lübnan'ın güneyinde görev yapan istihkam ve inşaat bölüğünü eylül ayında çekmeyi planladığını belirtti

10 Ağustos 2013 18:08

 

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı Lübnan barış gücündeki (UNIFIL) askerlerini çekeceği açıklandı. Birleşmiş Milletler sözcüsü Andrea Tenenti, kararın Türk Hava Yolları pilotlarının kaçırılmasından önce alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan gazetesi Daily Star’a yaptığı açıklamada, “280 civarında asker çekilecek. Geriye deniz gücü bünyesinde 58 asker kalacak” dedi. Tenenti, kararın ağustos ayı başında alındığını ve “sıradan bir süreç” olduğunu ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, UNIFIL’in açıklamasında, “6 Ağustos tarihinde UNIFIL, BM Karargahı Barış Gücü Operasyonları Birimi tarafından Türk hükümetinin eylül ayının ilk haftası itibarıyla Türk Mühendislik İnşaat Şirketi’ni çekmeye karar verdiği yönünde bilgilendirilmiştir” denildi.

Tenenti, UNIFIL’in faaliyetlerinin asker sayısının azalmasından etkilenmeyeceğini ve halihazırdaki asker sayısının barış gücünün görevini yapması için yeterli olacağını belirtti. Lübnan’daki güvenlik durumunun dalgalı olmasının Ankara’nın kararında bir rol oynayıp oynamadığı sorusu üzerine ise Tenenti, “[Güney Lübnan’da] güvenlik seviyelerinde bir değişim olmadı” diye yanıt verdi.

 

Temmuz'da yalanlanmıştı

 

Türk Mühendislik İnşaat Şirketi, Ekim 2006’da UNIFIL’e katıldı. Şirket yeniden inşa projelerinin yanı sıra yol ve prefabrik konut inşaatlarıyla uğraşıyor. Temmuz ayının sonlarında Türkiye’nin UNIFIL kapsamında görev yapan askerlerini iki aydan kısa bir süre içinde geri çekeceği öne sürülmüştü.

Lübnan gazetesi Daily Star'a konuşan güvenlik kaynakları, Türk askerlerinin 1.5 ay içinde Sur kenti yakınlarındaki Şaitiye köyünde bulunan karargahlarından ayrılacağını iddia etmişti.

UNIFIL Sözcüsü Antoinette Midday ise Türk yetkililerin kendilerine böyle bir bildirim yapmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, temmuz başında, UNIFIL kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin 5 Eylül 2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'ni kabul etmişti.

 

ETİKETLER

askerlübnançekiliyor türkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24