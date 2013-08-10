'Türkiye Lübnan'daki askerini çekmeyi planlıyor'

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bağlı Lübnan barış gücündeki (UNIFIL) askerlerini çekeceği açıklandı. Birleşmiş Milletler sözcüsü Andrea Tenenti, kararın Türk Hava Yolları pilotlarının kaçırılmasından önce alındığını söyledi.

Birleşmiş Milletler sözcüsü Andrea Tenenti, Lübnan gazetesi Daily Star’a yaptığı açıklamada, “280 civarında asker çekilecek. Geriye deniz gücü bünyesinde 58 asker kalacak” dedi. Tenenti, kararın ağustos ayı başında alındığını ve “sıradan bir süreç” olduğunu ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre, UNIFIL’in açıklamasında, “6 Ağustos tarihinde UNIFIL, BM Karargahı Barış Gücü Operasyonları Birimi tarafından Türk hükümetinin eylül ayının ilk haftası itibarıyla Türk Mühendislik İnşaat Şirketi’ni çekmeye karar verdiği yönünde bilgilendirilmiştir” denildi.

Tenenti, UNIFIL’in faaliyetlerinin asker sayısının azalmasından etkilenmeyeceğini ve halihazırdaki asker sayısının barış gücünün görevini yapması için yeterli olacağını belirtti. Lübnan’daki güvenlik durumunun dalgalı olmasının Ankara’nın kararında bir rol oynayıp oynamadığı sorusu üzerine ise Tenenti, “[Güney Lübnan’da] güvenlik seviyelerinde bir değişim olmadı” diye yanıt verdi.

Temmuz'da yalanlanmıştı

Türk Mühendislik İnşaat Şirketi, Ekim 2006’da UNIFIL’e katıldı. Şirket yeniden inşa projelerinin yanı sıra yol ve prefabrik konut inşaatlarıyla uğraşıyor. Temmuz ayının sonlarında Türkiye’nin UNIFIL kapsamında görev yapan askerlerini iki aydan kısa bir süre içinde geri çekeceği öne sürülmüştü.

Lübnan gazetesi Daily Star'a konuşan güvenlik kaynakları, Türk askerlerinin 1.5 ay içinde Sur kenti yakınlarındaki Şaitiye köyünde bulunan karargahlarından ayrılacağını iddia etmişti.

UNIFIL Sözcüsü Antoinette Midday ise Türk yetkililerin kendilerine böyle bir bildirim yapmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, temmuz başında, UNIFIL kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin 5 Eylül 2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi'ni kabul etmişti.