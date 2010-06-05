Türkiye LPG'de 2. ülke

T24-



Tüm Oto Gaz Montajcılar Derneği (TOMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik krizin ve benzin zamlarının etkisi yüzünden araç sahiplerinin LPG'ye olan tercihinin sürekli arttığını söyledi.





Türkiye'de ithal edilen gazın yüzde 65'inin oto gaz olarak tüketildiğini belirten Yılmaz, resmi kayıtlara göre 1 milyon 800 civarında olan LPG'li araç sayısının gerçekte 3 milyonun üzerinde olduğunu bildirdi.





Yılmaz, Türkiye'nin LPG kullanılan ülkeler arasında Güney Kore'den sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, ''Türkiye'yi, Japonya, Meksika, İtalya, Polonya, Fransa, Almanya, İngiltere takip ediyor. Türkiye'nin, yakın bir zamanda bu sisteme olan ilgi nedeniyle gaz kullanımında dünyada ilk sıraya çıkacağına inanıyoruz'' dedi.





Geçmiş yıllarda İtalya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden LPG sistemi ithal eden Türkiye'nin, artık kendi markasını yaratarak ihracat yapar duruma geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

''Yaklaşık 40 ülkeye otogaz sistemi ihracatı yapıyoruz. Bu, Türkiye'de üretilen sistemin ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor. Ekonomik kriz ve benzin zamlarının yanı sıra sıralı otogaz sisteminde artan kalite, Türkiye'deki kullanımı yaygınlaştıran önemli bir etken. Araç sahipleri, benzine göre daha avantajlı olan sistemi birbirlerine tavsiye ediyor.''







ÇEVRECİ SİSTEM





Yılmaz, LPG'nin çevreye katkısı olan bir sistem olduğunu da söyledi.





Diğer yakıtlara göre yüzde 30 ve 40 oranında tasarruf sağlayan sistemin çevreye olan katkısının da konuşulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:





''Türkiye'de hep sistemin ekonomik boyutları konuşuluyor, 'benim arabam çevreye daha az zarar veriyor'' denmiyor. Yani biz daha işin ekonomik basamağındayız. Çevresel etkiler sınır tanımaz. Sınırların kalktığı, havanın ve atmosferin, gümrük, vize ve pasaport tanımadığı dünyamızda LPG'nin çok çevreci olduğunu bilmemiz gerekir.''