Türkiye Lipton’u büyüten ülkelerin başında geliyor

Lipton Dünya Başkanı Didier Dallemagne, Lipton'un büyümesine ikinci büyük katkıyı Türkiye'nin sağladığını bildirdi.



Dünya ve Türkiye'deki çay sektörüyle ilgili gelişmeleri Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendiren Dallemagne, Lipton'un cirosunun 3,5 milyar Euro’yu geçtiğini, Lipton'un bütün formatlarda güçlü olduğunu, Ar-Ge'ye önem verdiğini ve 250 Ar-Ge çalışanı bulunduğunu anlattı.



Dallemagne, 150 ülkede faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'de çok önemli bir konumda bulunduklarını ve dünya çapındaki 6. büyük pazarlarının Türkiye olduğunu belirtti.



Geçen yıl global çay pazarının yüzde 8, Türkiye pazarının ise yüzde 14 büyüme kaydettiğini aktaran Dallemagne, krizin hiçbir olumsuz etkisinin gerçekleşmediğini, global çay pazarında artış görüldüğünü söyledi.



Dallemagne, çayın dünyada musluk suyundan sonra en çok tüketilen içecek olduğunu dile getirerek, "Sektör olarak iyi gidiyoruz. Koşullar zor olmasına rağmen, son aylarda pazarda hızlanma görüyoruz" dedi.



Türkiye'nin kişi başı çay tüketiminde günde 3,8 fincan ile dünyada birinci sırada olduğunu, nüfusun yüzde 96'sının her gün çay içtiğini kaydeden Dallemagne, dünyadaki ikinci en büyük çay pazarının Türkiye olduğunu bildirdi.



Dallemagne, 2008 yılında pazarın üzerinde büyüme gösterdiklerini vurgulayarak, Lipton'un büyümesine ikinci büyük katkıyı sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.



‘İlk iki ayda 2008’deki hızımızla büyüdük’



Unilever Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin de Türkiye'de çay pazarının 1 milyar lirayı aştığını, pazarın yüzde 83'ünü paket çayın oluşturduğunu, Lipton'un yüzde 15 civarında pay ile pazarın en büyük ikinci markası olduğunu kaydetti.



Çay pazarının Türkiye'de geçen yıl yüzde 14 civarında büyüdüğünü hatırlatan Seçkin, Lipton'un, Türkiye'de yüzde 17'lik büyüme gösterdiğini, bu oranın Türkiye'deki gıda pazar büyümesinden daha hızlı olduğunu anlattı.



Seçkin, krizde çay kategorisine ilişkin olarak da "Çay kategorisi ilk 2 ayda, 2008'deki hızıyla büyümeye devam etti. Önümüzdeki aylarda çay kategorisinin büyümesinde değişme olmayacağını ümit ediyorum" dedi.



2009 yılında da bu kategoride istihdamlarının artarak devam ettiğini aktaran Seçkin, şöyle devam etti:



"Unilever, pazarlamaya her zaman inanan bir şirket. Yatırımlarımızı, medya yatırımlarımızı, reklam yatırımlarımızı ilk 3 ayda yüzde 30 daha fazla artırdık. Yıl içindeki planlarımızda yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz."



Seçkin, büyümeye ilişkin bir soruya, "2009'da çay kategorisinde 2008'dekine benzer büyümeyi gösterebileceğimizi düşünüyorum. Yani, gıda ortalamasının kesinlikle üzerinde, ciro olarak yüzde 15-17 arasında büyümenin gerçekleşeceğini ümit ediyorum. İlk 2 aydaki büyüme yüzde 16 olarak bunu destekliyor" karşılığını verdi.

