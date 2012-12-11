Türkiye liglerinin en erken golü, 11. saniyede geldi

Karşıyaka - Kayseri Erciyesspor maçında Türkiye ligler tarihinin en erken golü atıldı. Karşıyakalı Dalmat maçın 11'inci saniyesinde golü buldu.
PTT 1. Lig'de dünkü sağanak nedeniyle ertelenen karşılaşmada, Karşıyaka ile Kayseri Erciyesspor karşı karşıya geldi.
Karşıyakalı Wilfried Dalmat, 11. saniye dolmadan attığı golle, Türkiye ligler tarihinin bilinen en erken golünü attı.
Karşılaşma, konuk Kayseri Erciyesspor'un 6-2 galibiyetiyle sonuçlandı.
Goller: Dk. 1 Dalmat, Dk. 17 Banahene (Karşıyaka), Dk. 14 ve Dk. 90 Serdar, Dk. 37 ve Dk. 82 Emrah (Kayseri Erciyesspor)