Türkiye 'liderliği' kimseye bırakmadı; cinsiyet eşitsizliğinin en fazla hissedildiği ülke oldu!

Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliği üzerine kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda farklı gelişmişlik düzeyindeki tüm ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarında var olduğu belirtilirken, Türkiye’yle ilgili birçok olumsuz saptamalar yer aldı. Bütün istatistikler bir araya getirildiğinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında cinsiyet eşitsizliğinin en fazla hissedildiği ülke olarak yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), üye ülkelerdeki cinsiyet eşitsizliği üzerine kapsamlı bir rapor yayımladı. Raporda farklı gelişmişlik düzeyindeki tüm ülkelerde cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal ve ekonomik yaşamın tüm alanlarında var olduğu belirtilirken, Türkiye’yle ilgili birçok olumsuz saptamalar yer aldı. Rapora göre; genç kadınlar eğitime ulaşmada geçmişe göre daha iyi bir durumda ama üniversitede Fen, Matematik ve Bilgisayar bölümlerini seçmiyor. Kadınların erkeklerden ortalama olarak yüzde 15 daha az kazandığı vurgulanan raporda, OECD ülkelerinde kız çocuklarının ve genç kızların eğitime olanaklarına erişim açısından erkekleri yakaladığı ancak çalışma hayatında hâlâ erkeklerin gerisinde olduğu anahtar bulgulardan biri oldu.

Suudi Arabistan’la yarış!



Ortaöğretimde erkek ve kız çocukları arasındaki farklılıkları PISA testlerine dayanarak inceleyen raporda, Türkiye eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin en çok görüldüğü OECD ülkesi oldu. Türkiye, raporun üye ülkelerde çalışma yaşamındaki cinsiyet eşitsizliğini inceleyen bölümünde de sonunculuğu kimseye kaptırmadı. OECD dışındaki ülkelerin de göz önüne alındığı sıralamalarda ise Türkiye ancak feodal gelenekler nedeniyle kimi bölgelerde kızların okula yollanmadığı Çin’i geçebildi. Raporun kadınların yasama organlarındaki temsiliyetini ele alan sıralamasında ise Türkiye ancak Macaristan ve Japonya’yı geçerek sondan üçüncü olabildi. 2025 yılında tüm üye ülkelerde cinsiyet eşitliğini yüzde 25 oranında iyileştirmeyi hedefleyen OECD’nin geleceğe yönelik projeksiyonunda Türkiye bu hedefi yakalamaya en uzak ülkeler arasında yer aldı. Sadece Suudi Arabistan ve Hindistan’ın bu hedefi yakalamada Türkiye’den daha kötü durumda olduğu tahmini yapıldı.

Gelişme çok yavaş



OECD’nin hazırladığı “Cinsiyet Eşitliği Araştırması: Yukarıya Doğru Mücadele” başlıklı raporun tanıtımı, dün Paris’te “Kadın Forumu”nda yapıldı. OECD direktörü Gabriela Ramos, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, cinsiyet eşitliği konusundaki gelişimin çok yavaş olduğunu belirterek, “Kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda erkeklerin arkasında kalması için hiçbir neden yoktur. Ülkeler, cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşmak için daha çok şey yapmalılar’’ dedi.

Kadın yönetici azlığı

Raporun istihdamla ilgili verilerinde, Türkiye Hindistan’dan sonra kadınların işgücüne katılımının erkeklere oranla en düşük olduğu ikinci ülke oldu. Kadınların yönetici pozisyonlarda yer alma sıklığını ele alan istatistikte ise Türkiye, Güney Kore ve Japonya’nın ardından sondan üçüncü sırada yer aldı. Eğitimsiz işçilerdeki kadın ve erkek istihdamını inceleyen sıralamada ise Türkiye sonuncu sırada yer alarak, eğitimsiz kadınların eğitimsiz erkeklere oranla işgücüne katılımının en az gerçekleştiği ülke oldu. Türkiye, kadın çalışanların erkek çalışanlara oranla saat başına daha az ücret kazandığı ülkeler sıralamasında ise Meksika’nın ardından sondan ikinci oldu. Bütün istatistikler bir araya getirildiğinde Türkiye, OECD ülkeleri arasında cinsiyet eşitsizliğinin en fazla hissedildiği ülke olarak tescillendi.