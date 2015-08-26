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Türkiye, Libya'ya vize zorunluluğu getirdi

Türkiye ve Libya 2009 yılında karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştı

26 Ağustos 2015 15:17

Türkiye, Libya vatandaşlarına yeniden vize uygulamaya başladı.

Reuters'ın haberine göre, Türk Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gönderdiği 25 Ağustos tarihli notada, Libya vatandaşlarının 25 Eylül'den itibaren Türkiye'ye vizesiz giremeyeceklerini belirtti.

Trablus'taki yönetimin Dışişleri Bakanlığı'ndan Muhammed Tevil isimli yetkili, ajansa yaptığı açıklamada, "Bu kararın nedenini bilmiyoruz"dedi. Tevil, bu kararın ardından Libya'nın da Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getireceğini sözlerine ekledi.

Vize zorunluluğu 2009'da kalkmıştı

Türkiye ve Libya 2009 yılında karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştı.

Çift başlı yönetimin ülkedeki gerginliği artırdığı Libya'da, doğuda uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Tobruk Hükümeti; batıda ise Türkiye'nin desteklediği Trablus Hükümeti bulunuyor.

Trablus'un Tobruk karşıtı grubun eline geçmesinin ardından birçok Avrupa ve Arap ülkesi geçen yıl buradaki elçiliklerini kapatmıştı. Dolayısıyla bu ülkelere vize almakta zorlanan Libyalıların gözde ülkesi Türkiye olmuştu.

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