Türkiye Libya'ya ne kadar hibe etti?

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,, Libya’nın Bingazi kentinde Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye olarak Libya Temas Grubu’nun başkanlığını yürüttüklerini kaydederek, dün Temas Grubu’nun bütün önemli ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, ardından telekonferans yöntemiyle istişarelerde bulunduklarını ifade etti.



Libya Temas Grubu’nun siyasi direktörler düzeyinde acilen toplanması için Türkiye olarak girişimde bulunduklarını anlatan Davutoğlu, telekonferans yöntemiyle dün 10 bakanla yaptıkları istişarede bu konuya onay verildiğini ve birkaç gün içinde siyasi direktörlerin İstanbul’da toplanacağını belirtti.



Davutoğlu bu toplantıda, Libya’nın gelecek süreçte ihtiyaçlarının tek tek ele alınacağını anlatan Davutoğlu, "Her şeyden önce güvenlik Libya’da tam olarak sağlanıncaya kadar NATO’nun sağladığı güvenlik desteği devam edecek. Çünkü önemli olan Libya’nın güvenlik ve istikrarının teminidir, Libya’nın toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasıdır. Biz Libya’nın herhangi bir toprağının herhangi bir şekilde bu güvenlik ve istikrardan mahrum kalmasını istemeyiz" dedi.



Libya halkının süratli maddi kaynağa ihtiyacı olduğunu anlatan Davutoğlu, bir an önce Libya’nın dondurulmuş kaynaklarının Libya halkının hizmetine verilmesi gerektiğini söyledi.



Davutoğlu, "Bu konuda Türkiye olarak kendi yöntemlerimizi gerçekleştirdik. Tabii bu yöntemleri kullanmaya devam ederiz. Ama önemli olan bu kaynakların üzerindeki dondurumun bütünüyle kalkmasıdır Birleşmiş Milletler’de" diye konuştu.



Bakan Davutoğlu, dünkü istişarelerde Ulusal Geçiş Konseyi’nin Libya’nın meşru temsilcisi olarak bütün uluslararası toplum ve kuruluşlar tarafından tanınması için çabaların sürdürülmesi kararı alındığını bildirdi.



Hem Türkiye olarak hem de Libya Temas Grubu olarak Mustafa Abdülcelil önderliğindeki Geçiş Konseyine destek vereceklerini belirten Davutoğlu, Libya halkının Ramazan Bayramı’nı kutladı.



Davutoğlu, toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Libya’da bir iç çatışma bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine Davutoğlu, "Bizim böyle bir kaygımız yok. Biz Mustafa Abdülcelil’in lideriliğinde UGK’nın bu dönemi son derece iyi idare edeceğinden eminiz. Onlar kendi şahısları için değil, Libya halkının talepleri doğrultusunda bu görevi yürütüyorlar. Şu anda en önemli şey Libya halkının birliğinin, beraberliğinin korunması. Sayın Mustafa Abdülcelil’in liderliğinde bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz. Başka ülkelerde görülen olumsuz gelişmeler Libya’da görülmeyecektir inşallah" dedi.





Türkiye’nin yardımları



Davutoğlu, Türkiye’nin UGK’ye yaptığı yardımların miktarının ve bunun ulaştırılma şeklinin sorulması üzerine, ilk Bingazi ziyaretinde 300 milyon dolarlık bir katkı yapmayı ifade ettiğini belirterek, bunun 100 milyon dolarının hibe olduğunu, 100 milyon dolarının nakit, diğer 100 milyon dolarının da proje kredisi olduğunu açıkladı.



Bu çerçevede Libya Maliye Bakanının Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve "Olabilecek bütün yöntemleri gözeterek en etkin şekilde" bu miktarın Libya’ya ulaşmasına çaba sarf ettiklerini belirtti.



Davutoğlu, ilaç ve gıdanın Türkiye’den temin edildiğini, nakit ihtiyacının ise "en uygun usullerle" karşılandığını söyledi.



Bakan Davutoğlu, bir gazetecinin Libya Temas Grubu toplantısında Libya halkına nasıl askeri yardımlar yapılmasının öngörüldüğünü sorması üzerine, "Dün Mahmud Cibril’le telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Ve alandaki durumla ilgili bilgi aldım" dedi.



Telekonferans görüşmesinde alandaki askeri durum ve bundan sonra atılacak siyasi adımlar ve sağlanacak yardımların konuşulduğunu da kaydeden Davutoğlu, Libya halkının kendi talepleri doğrultusunda siyasi bir değişimin sağlanması için destek verilmeye devam edilmesi kararına varıldığını belirtti.



Davutoğlu, "Libya’da bütünüyle bir güvenlik ortamı sağlanıncaya kadar askeri destek ve operasyon devam edecek. Libya halkının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde finansal kaynak oluşturulacak" dedi.



İstanbul’daki toplantıda bütün bu konuların ele alınacağını, daha sonra da planlanan toplantıların gerçekleştirileceğini anlatan Davutoğlu, İstanbul’daki toplantıda bir ortak eylem planının çıkarılmasını umut ettiklerini dile getirdi.



Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Abdülcelil: Ziyaret hassas bir döneme denk geldi



Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil de toplantıda yaptığı konuşmada, Davutoğlu’nun ziyaretinin hassas bir döneme geldiğini söyledi.



Davutoğlu’nun bir ay içinde ikinci kez Bingazi’ye geldiğini vurgulayan Abdülcelil, bunun Türkiye’nin kendilerine verdiği desteği gösterdiğini kaydetti.



Görüşmelerde siyasi, ekonomik, askeri destekleri ele aldıklarını belirten Abdülcelil, "Türk hükümeti ve halkı bürokratik engelleri aşarak Libya halkına taahhüt ettikleri nakdi meblağları ulaştırdılar" dedi.



Bunun da yeni bir nakit transferi örneği oluşturduğunu ifade eden Abdülcelil, buna "Türk örneği" dediklerini belirtti.



Türkiye’nin sağladığı kaynağın maaşların ödenmesinde ve halka gıda temininde kullanılacağını anlatan Abdülcelil, Türkiye’nin dünyadaki bütün adil meselelere destek verdiğine işaret etti.



Geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Davutoğlu’nun Somali’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Abdülcelil, "Bu ziyaret de Türkiye’nin insani meselelere ne kadar ilgi gösterdiğini gösteriyor" diye konuştu.



Abdülcelil, Libya’nın başkentinin neresi olacağının sorulması üzerine "Libya’nın başkenti başlangıçtan beri Trablus’tur. Devrimi gerçekleştirenler de bunu desteklemektedir" dedi.



Ülkenin yeniden yapılandırılması sırasında Kaddafi yanlılarıyla işbirliği yapıp yapmayacağının sorulması üzerine de Abdülcelil, Kaddafi ve ona yakın temasta olan herkesin kanunlar çerçevesinde muamele göreceğini belirtti.



Abdülcelil, "Ben de bunların başında yer alacağım. Ben de 4 yıllık bakanlık yaptığım için kendimi bu muameleye tabi tutacağım. Adil yargılamalar söz konusu olacaktır. Libyalılar af ve tolerans içinde davranacaklardır" dedi.





Cami ve kışla ziyareti



Davutoğlu, daha sonra Osmanlı Devleti’nin Bingazi’ye kazandırdığı eserlerden Reşit Paşa Camisi’ni ve El Barka kışlalarını ziyaret etti.



Cami çıkışında Bingazililer Davutoğlu ve Türkiye için sevgi gösterilerinde bulundular. Davutoğlu da Libyalıların yanına giderek onlarla tokalaştı.





