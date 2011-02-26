Türkiye-Libya arasında 'Herkül'ler mekik dokuyor!

T24 - Dışişleri Kriz Merkezi, Libya’dan hava ve deniz yolu ile 19-25 Şubat tarihleri arasında 10 bin 573 kişinin tahliye edilerek Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.



Getirilenlerin 2 bin 133’ü şirketleri tarafından olmak üzere 5 bin 412’si havayoluyla 3 bin 28’i denizyoluyla, tahliye edildi. Gece 01.30’da, Trablus Havalimanı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 4 tane C-130 ve C-160 Herkül askeri uçağı, 424 kişiyle dün 08.20’de Dalaman Havaalanı’na indi. Gelenlerin 419’u Türk, 4’ü Mısırlı, biri Libyalı. Dalaman?Trablus arasında kurulan hava köprüsü ile 4’er uçaklık gruplar halinde, toplam 12 uçakla vatandaşların tahliyesine devam ediliyor. İlk gelen uçakta kadın, çocukların ve engelli vatandaşlarımızın çokluğu dikkat çekti. Libya’da Ain Zara şantiyesinde çalışan ve Cüdeyda Cezaevi’nde tutuklu bulunan 6 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Trablus Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesince kendilerine seyahat belgesi düzenlenen 6 kişi, Türkiye’ye gönderilmek üzere havaalanına götürüldü.





'Gurur duyun'



Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adapazarı’nda temel atma töreninde Libya’daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu. “Türk milletine de bu yakışır, yakışanı yapıyoruz” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bir kez daha memleketimizle, Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyun. Dünyanın en güzel, en başarılı taşıma ve vatandaşlarına sahip çıkma işini Türkiye yaptı.”



