T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye-Libya arasında 'Herkül'ler mekik dokuyor!

Trablus Havalimanı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 4 tane C-130 ve C-160 Herkül askeri uçağıyla çalışmalara devam ediliyor...

26 Şubat 2011 02:00

T24- Dışişleri Kriz Merkezi, Libya’dan hava ve deniz yolu ile 19-25 Şubat tarihleri arasında 10 bin 573 kişinin tahliye edilerek Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

Getirilenlerin 2 bin 133’ü şirketleri tarafından olmak üzere 5 bin 412’si havayoluyla 3 bin 28’i denizyoluyla, tahliye edildi. Gece 01.30’da, Trablus Havalimanı’ndan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 4 tane C-130 ve C-160 Herkül askeri uçağı, 424 kişiyle dün 08.20’de Dalaman Havaalanı’na indi. Gelenlerin 419’u Türk, 4’ü Mısırlı, biri Libyalı. Dalaman?Trablus arasında kurulan hava köprüsü ile 4’er uçaklık gruplar halinde, toplam 12 uçakla vatandaşların tahliyesine devam ediliyor. İlk gelen uçakta kadın, çocukların ve engelli vatandaşlarımızın çokluğu dikkat çekti. Libya’da Ain Zara şantiyesinde çalışan ve Cüdeyda Cezaevi’nde tutuklu bulunan 6 Türk vatandaşı ise serbest bırakıldı. Trablus Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesince kendilerine seyahat belgesi düzenlenen 6 kişi, Türkiye’ye gönderilmek üzere havaalanına götürüldü.


'Gurur duyun'

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Adapazarı’nda temel atma töreninde Libya’daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu. “Türk milletine de bu yakışır, yakışanı yapıyoruz” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bir kez daha memleketimizle, Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duyun. Dünyanın en güzel, en başarılı taşıma ve vatandaşlarına sahip çıkma işini Türkiye yaptı.”
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24