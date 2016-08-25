Türkiye Kuzey Kore'yi kınadı

Türkiye, Kuzey Kore'nin bir denizaltıdan gerçekleştirmiş olduğu balistik füze fırlatmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, balistik füze fırlatılmasının kınandığı belirtilerek, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini daha teşkil eden söz konusu fırlatma, Kuzey Kore tarafından son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen 4'üncü balistik füze fırlatmasını teşkil etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bu tür balistik füze fırlatmalarına ısrarla devam edilmesinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine yarar sağlamayacağının açık olduğu kaydedilen açıklamada, "KDHC'ne, gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine son vermesi ve ilgili BMGK kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz" denildi.