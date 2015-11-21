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Türkiye, Kuzey Irak'taki 23 PKK hedefini vurdu

Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, ve Kandil bölgelerine yönelik operasyonda 22 savaş uçağı kullanıldı

21 Kasım 2015 18:44

Türk Hava Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, ve Kandil bölgelerine 12 F-16 ve 10 F-4 2020 savaş uçağı ile hava harekatı düzenledi.

PKK’ya ait  23 hedefin tam isabetle vurulduğu öğrenildi. Kuzey Irak'taki Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, ve Kandil bölgelerinde PKK'lılarca kullanıldığı tespit edilen sığınak ve barınma alanları ile ikmal noktaları imha edildi.

20 Kasım 2015 tarihinde saat 23.00-02.00 saatleri arasında gerçekleşen hava harekatına 12 F-16 ve 10 F-4 2020 savaş uçağı katıldı ve 23 hedef  tam isabetle vuruldu.  

20 Kasım 2015 tarihinde Şırnak'ta diğer operasyonda ise PKK'lılar tarafından kullanıldığı tespit edilen mağara ve sığınaklar ile silah mevzileri imha edildi.

 

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