Türkiye Kuzey Irak'ta katliam yapıyor

T24 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) Ortadoğu’daki son gelişmelerin tartışıldığı oturuma, genel kurul salonunda gözlemci olarak bulunan İsrailli parlamenter Meir Sheetrit’in PKK çıkışı damga vurdu.



Kendisinden önce söz alan AKPM Türk heyeti başkanı AKP Sakarya milletvekili Erol Cebeci’nin İsrail’i eleştiren sözlerine sinirlenen Sheetrit, Türkiye’yi PKK’yla mücadele kapsamında Kuzey Irak’ta katliam yapmakla suçladı.



Cebeci, oturumda yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu da “Küstahlığı görüyor musunuz?” sözleriyle eleştirince Sheerit söz alarak sert bir biçimde konuştu. İsrailli parlamenter, “Türklerin ahlak dersi vermeye kalkmalarından son derece etkilendim. Bana Türklerin PKK’ya karşı mücadelede Kuzey Irak’ta binlerce insanı neden öldürdüğünü açıklayabilirler mi?” dedi. Bu sözler üzerine Cebeci, İsrailli parlamentere “Kes sesini” diye bağırdı. Sheerit yaşanan son gelişmelerin Hamas’ın ekmeğine yağ sürdüğü tezini işledi.