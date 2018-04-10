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Ekonomi

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'ne iki yeni üye

İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) iki yeni üye daha katıldı

10 Nisan 2018 14:19

İstanbul, 10 Nisan (DHA) - Faaliyetlerini Türkiye’de kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’ne (TKYD) iki yeni üye daha katıldı.
Globalde edindiği 100 yıllık tecrübesiyle, Türkiye’de 400’den fazla firma, 500’ün üzerinde işyeri ve 4 binin üzerinde güvenlik personeli ile profesyonel güvenlik hizmeti veren G4S ve müşterilerine en üst standartlarda hizmet verebilmek misyonuyla hizmet veren Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler, TKYD üyesi oldu.
Kurumsal yönetim anlayışının tanınması ve gelişmesi amacıyla 2003 yılından bu yana çalışmalar yapıldığını vurgulayan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, 2018 yılında üye sayılarını artırarak toplamda 52 kurumsal üyeye ulaştıklarını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Kurumsal üyelerimizin artması, Türkiye’de şirketlerin kurumsal yönetim kavramını iş odağına almaya başladığının bir göstergesi olarak bizler için oldukça memnuniyet verici.
\"Artık iyice hızlanan ve değişen rekabetle yeniden şekillenen dünyada, kurumsal yönetimin önemi gittikçe artıyor.
\"Şirketlerin nesiller boyu yaşayabilen, daha sağlam adımlar atabilen, geleceğini kurgulayıp yönetebilen ve rekabet edebilirliğini sürdürebilen yapılara dönüşmesi artık eskide olduğundan çok daha önemli.
\"Bu bilinçle TKYD olarak, ülkemizde kurumsal yönetim yapılarının artması için üye sayımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz.\"
Özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı kuran TKYD’nin kurumsal üyelerinin haricinde, 600’ü aşkın bireysel üyesi de bulunuyor.
Üyelerine eğitim programları, yayınları, açık gündem toplantıları, Anadolu Seminerleri ve paneller yoluyla ulaşan TKYD, bu çalışmalarını kamuoyuyla da paylaşıyor. (Fotoğraflı)

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